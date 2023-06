‘Mangime in compresse per pesci tropicali’, di Alice Sivo

Dal 30 giugno nelle librerie, una raccolta di racconti che è un vero e proprio universo. Anzi, un acquario i cui pesci si muovono dentro la stessa acqua, incrociando le proprie traiettorie oppure mancandosi di qualche pagina. Mangime in compresse per pesci tropicali è l’esordio di Alice Sivo e contiene tante storie diverse che si intersecano le une alle altre, si passano il testimone e costruiscono una intricata e avvincente mappa di personaggi e avvenimenti.

Bruno è un trentenne depresso, si è mollato con Cecilia. Adesso è ospite da una coppia di amici, Sara e Lorenzo. Sara è sempre così insopportabilmente entusiasta e felice, eppure anche lei ha il suo buon daffare al lavoro. E poi c’è Stefania, Mela, Giuseppe, Pietro, Veronica e anche la lampadina, il buco nel cartongesso, la nuova casa di Fede, tutto unito in un rondò di incontri e disincontri. Gli oggetti inanimati, gli animali, qualsiasi cosa prende vita e aggiunge elementi, offre nuovi angoli visuali e sposta in avanti il racconto. Bruno e gli altri si dibattono e si arenano nella sabbia del presente, smossa di continuo da quello che potrebbe essere soltanto un puparo, oppure qualcosa di più, una specie di ingannevole Super-io freudiano che pilota i loro destini verso una fine che forse neppure c’è, giocando dei brutti tiri o rimescolando le loro carte. L'autore gioca con la realtà e la fantasia, facendoci sentire tutti delle specie di pesci protette, che nuotano guardando in alto, in attesa del loro mangime in compresse.

Alice Sivo vive a Roma, o meglio al Pigneto e lavora come consulente per il cinema. Un suo racconto è uscito per la rivista ’tina.

Mangime in compresse per pesci tropicali è il suo primo libro.

