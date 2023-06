‘Maud Martha’, di Gwendolyn Brooks

Maud Martha viene raccontata nelle sue prime volte a teatro, le liti con la sorella, le figure eccentricamente banali della sua famiglia, i primi innamoramenti e la successione di ragazzi sintetizzati in caricature divertite e un po’ impietose, la malattia e il desiderio di “entrare” a New York come se fosse una città incantata in un arco temporale lungo e ristretto allo stesso tempo. Gli aneddoti e le vignette riflettono la posizione degli afroamericani di quegli anni, ma la scrittura della Brooks trascende la storia e il posizionamento identitario. Con una lingua sorprendente e guizzante, che è quasi prosa lirica, la Brooks compone un’opera ricca di intuizioni magiche sul quotidiano, un romanzo che mostra l’essenza di una vita, di una storia, di una donna e sa essere classico e contemporaneo nello stesso tempo.

Maud Martha

Gwendolyn Brooks

La nave di Teseo

ISBN: 9788894814866

Pag. 144 - 18,05 €