Orso e Lepre escono a fare una passeggiata e lungo la strada trovano un gran numero di sorprese. Lepre, però, vuole tenere tutto per sé e non offre all’amico nemmeno un assaggio di gelato! Riuscirà Orso a farle capire quanto è bello condividere? Un vero e proprio manuale per imparare a divertirsi in compagnia!

Mio!

Emily Gravett

Valentina Edizioni

ISBN 9788894856323

Pag. 26 – 9,90 €, età 3 +