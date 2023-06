‘Nero come un buco nero’, di Elena Ioli

Per un approccio appassionato, a portata di bambini, una storia semplice per capire cos’è l’astrofisica, buchi neri e scienza

Una giornata al mare si trasforma per Bernardo, Gregorio e i loro amici in un’avventura inaspettata, alla scoperta dei segreti dei buchi neri. Il nonno Gino, professore di astronomia in pensione, spiegherà perché sono neri, perché non sono dei veri buchi, come sono nati e persino cosa c’è dall’altra parte di un buco nero… Una storia che parla di scienza in modo semplice ed entusiasmante!

Nero come un buco nero

Elena Ioli

Dedalo

ISBN 9788822048356

Pag. 72 – 7,50 €, età 7+