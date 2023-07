‘Nessuno abbraccia un cactus’, di Carter Goodrich

Il cactus Hank fa di tutto per tenere alla larga gli altri: ignora il saluto gentile di Rosie, scaccia una pacifica tartaruga, risponde male al coyote. Ma dopo aver fatto il vuoto intorno a sé, inizia a provare una sottile insoddisfazione.

Come se non bastasse, gli capita una comica disavventura dalla quale esce grazie a un aiuto inaspettato, che gli aprirà gli occhi e scalderà il cuore.

Carter Goodrich è un illustratore e animatore statunitense. È stato lead character designer per celebri produzioni come: Coco, Cattivissimo me, Shrek, Ratatouille. Ha realizzato oltre venti copertine del New Yorker e pubblicato diversi albi. Questo è il suo primo titolo tradotto in italiano.

Nessuno abbraccia un cactus

Carter Goodrich

Terre di Mezzo

ISBN: 9791259961563

Pag. 48 - 16,00 €