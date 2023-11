‘Nicaragua’, di Tiziano Scrocca per Momo Edizioni

I testi di questa raccolta (monologhi, poesie, «pezzi» comici) sono sassate al cuore.L’autore – Tiziano Scrocca, di professione attore ma rigorosamente non famoso – prende bene la mira, ti trascina con le sue parole e con i suoi versi spesso rimati in romanesco (e anche no), e poi all’improvviso ti spara, dritto al cuore. E tu, lettore incauto, ti ritrovi lì, davanti alla pagina, tutto solo (o, magari, in compagnia) a sbellicarti dalle risate.

Tiziano Scrocca (1985), è un attore/autore/lettore; è fra gli ideatori del progetto teatrale Pedigrì, spazia tra cinema teatro web e TV (Sogno di una notte di mezza estate, per la regia di Massimiliano Bruno, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, Una pezza di Lundini con Emanuela Fanelli), ha scritto e interpretato i reading musicali Der monno Infame (con Emilio Stella), Dalla padella all’abbraccio (con Ivan Talarico). Insieme a Giulio Armeni, Massimiliano Ciarrocca e Josafat Vagni è autore del podcast Apocalips Bau.

