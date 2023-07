‘Non avrai altri denti” di Marisa Roncati e Giangi Cappai

Con la pandemia molte più persone hanno imparato a lavare e disinfettare frequentemente le mani. Gli studi e l’esperienza clinica, hanno portato la dottoressa Marisa Roncati a sviluppare il protocollo R.O.N.C.A. che prevede anche la detersione di occhi, naso e bocca. Questo protocollo è facile da eseguire ed è indicato per tutti, compresi i bambini. Ed è inoltre supportato da una utile e orecchiabile canzoncina che lo renderà una pratica virale: Ronca Beats. Un viaggio fatto di aneddoti, pillole di saggezza e insolite scoperte, attraverso il doppio filo della salute e della musica, con l’obiettivo di divulgare informazioni sull’igiene orale e non solo, raccomandando un protocollo d’igiene semplificato che consenta di prevenire malattie trasmissibili attraverso droplets e saliva. Ma l’igiene orale è anche di più: si rintracciano così, in molti spassosi aneddoti, piccoli antidoti comuni e alla portata di tutti per mantenere forti e sani i nostri denti e le nostre gengive. Scritto per lettori dai sette ai centosette anni e impreziosito dai contributi di prestigiose autorità del panorama accademico e scientifico internazionale, Non avrai altri denti spiega a tutti, con parole e lezioni semplici, che una bocca sana impatta sul benessere generale.

Non avrai altri denti

Marisa Roncati e Giangi Cappai

Baldini & Castoldi

ISBN: 9791254940617

Pag. 288 - 20,00 €