"Scelti per te. Come gli algoritmi governano la nostra vita e cosa possiamo fare per difenderci" di Francesco Marino

Ogni giorno, su internet, facciamo delle scelte. La gran parte di queste decisioni si basa su suggerimenti che ci vengono proposti attraverso un algoritmo; ma sappiamo in che modo le piattaforme selezionano per noi i contenuti? "Scelti per te" di Francesco Marino racconta come funzionano i principali algoritmi che organizzano la nostra vita, dall’informazione all’intrattenimento, fino allo shopping, al turismo e alla ricerca di lavoro. Come sono progettati? Quali dati raccolgono su di noi? Come mai hanno conseguenze non previste, come la diffusione di odio o fake news? Non possiamo ricostruire ogni selezione operata da un algoritmo. Possiamo però scegliere di sapere, di essere educati, di essere formati a un uso consapevole della tecnologia.

Chi è Francesco Marino

Giornalista, digital strategist per aziende e istituzioni e formatore per professionisti e organizzazioni. Gestisce un progetto di cultura digitale su Instagram, Pillole di futuro presente.