‘Se incontri una Strega a mezzanotte’, di Pascal Ruter, illustrato da Giuseppe Ferrario

Il suono delle campane riecheggia nell’oscurità. Dodici rintocchi. Mezzanotte. Ernest si guarda intorno: si è addormentato in biblioteca, è ora di tornare a casa. Finché, di colpo, delle strane ombre avanzano sempre più fitte tra gli scaffali. Poi si fermano, abbassano per qualche secondo la testa calva, sistemano sul naso i grossi occhiali neri e cominciano a cantare in coro:

“Morte ai libri e ai topi di biblioteca

Che hanno dichiarato guerra

A ogni divina strega!”

Ma cosa ci fanno quelle megere tra gli scaffali? Quale maledizione hanno in mente? A Ernest non rimane che farsi coraggio... la battaglia contro le streghe ha inizio! Un’avventura a colpi di sortilegi tra gatti, topi, occhiali in pietra lavica e bicchieri di latte sorprendentemente potenti!

Se incontri una Strega a mezzanotte

Pascal Ruter

Terre di mezzo editore

ISBN: 9791259961488

Pag. 160 - 14,00 €