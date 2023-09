‘Si parte!’, di Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya

Chi ha inventato il carro? Qual è la ferrovia più lunga del mondo? Per scoprire queste e altre curiosità ti basterà salire a bordo di quest’albo illustrato e partire per un viaggio nella storia e attraverso il globo sulle tracce delle invenzioni più incredibili, dalla ruota al tunnel della manica, passando per motori a scoppio, monocicli, treni a vapore e metropolitane. Pronti? Si parte!

Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya

Donzelli

ISBN 9788855222174

Pag. 56 – 25,00 €, età 5+