Spinacity lights. Oltre i confini della metropoli, di Rankis

«Questo libro è tre libri. È, prima di tutto, il racconto accurato della storia del quartiere romano di Spinaceto, estrema periferia a sud ovest della Capitale, oltre il Grande raccordo anulare. È, poi, la narrazione corale – e “in lingua” – delle incredibili peripezie degli abitanti spinacetini, tra occupazioni di palazzi, militanze comuniste e centri sociali. È, infine, un inedito viaggio fotografico dentro le strade di una periferia – da decenni raccontata come abbandonata e degradata – che riappare e rinasce sotto gli occhi del lettore». Il destino della periferia è strano, quasi surreale. Denigrata, sminuita, condannata a essere disegnata come il non plus ultra del disagio e del degrado, la periferia, tuttavia, è sempre raccontata da altri. La periferia della Capitale, di questo immaginario, ne è un ottimo esempio: attraverso decine di film e serie tv, migliaia di articoli sui giornali e in rete, essa è diventata «il degrado» per eccellenza.

Spinacity lights rovescia questo immaginario.

Intano l’autore, Rankis, è cresciuto nel quartiere di Spinaceto che dà il titolo al libro. E di questo quartiere – dove abita ancora oggi – conosce molti degli aspetti sociali e delle vicende politiche. Il suo sguardo – colto, radicale, orgoglioso – riesce a restituire al lettore quello che pochi altri libri sul medesimo argomento riescono a restituire: una forma di verità.

Certo, si tratta di uno sguardo soggettivo ma curioso e attento. E infatti il libro possiede molti voci: da quella saggistica a quella «fotografica fino a quella narrativa (con le storie di vita dei suoi abitanti) in slang «romanesco».

Quella raccontata da Rankis è una periferia che si agita attraverso una molteplicità di attività e di vite militanti che hanno plasmato il quartiere con mille «storie del possibile» e del desiderio di cambiamento. D’altra parte, in questo libro (che certo non fa sconti sulle condizioni di difficoltà di molti dei suoi abitanti), ecco comparire il «nemico assoluto» di ogni periferia, l’opposto radicale di ogni attivismo: il rischio della «stasi» e dell’immobilismo.

È dentro a questa dialettica – che nella metropoli appare spesso con crudele quotidianità – tra agire la realtà (per cambiarla) ed essere agìti dalla realtà (subendola) che si gioca la sorte e il destino sociale e umano dei quartieri di periferia e dei suoi abitanti. In ogni caso, il paesaggio metropolitano disegnato da Rankis non è quello delle televisioni, dei giornali e dei media di tutto il paese. La periferia di questo libro esce dal pantano ideologico in cui è immersa da anni e si racconta dentro a un percorso, difficile e tumultuoso, fatto di riscatto e possibilità. Questo libro invita a osservare i territori dei margini e le vite delle periferie per comprenderne i cambiamenti in atto e le possibili traiettorie che i suoi abitanti possono agire. Questo libro è un viaggio spazio temporale dentro una periferia, dentro le sue storie, con i suoi abitanti.

Estratto dal libro: «Spinaceto nasce in un anno particolare: l’autunno del 1969. Nel pieno di quello che sarà poi definito “autunno caldo”, con le lotte operaie e studentesche che vedranno coinvolte anche le periferie delle grandi città: le loro rivendicazioni faranno parte di quel grande movimento di agitazione politica e sociale che attraverserà il paese anche negli anni successivi. Tuttavia Spinaceto non è il classico quartiere operaio, come quelli del nord Italia, né tantomeno somiglia ai quartieri popolari nati a Roma dal Dopoguerra fino alla metà degli anni Sessanta.

Spinaceto è progettato oltre il Grande raccordo anulare. Il modello con cui è costruito, all’epoca, non ha riferimenti certi in Italia: si guarda altrove. Pur essendo nato nel 1969, Spinaceto sembra preannunciare l’idea di una nuova periferia post-industriale. Una anticipazione delle periferie che emergeranno dagli anni Ottanta in poi, sempre più estreme: grandi edifici, lunghi viali vuoti, marciapiedi deserti, distanze tra gli abitanti, distanza dalla città, pochi servizi, frammentazione sociale, ecc.» […]

Le luci di Spinaceto (le Spinacity lights del titolo) sono le luci della città lontana, vista dai suoi margini e che sembrano stelle. Luci delle stelle, quelle vere, che si perdono nella campagna, oltre il margine della città, che raccontano di nuove periferie, future sempre più lontane. Ma le luci di Spinaceto sono soprattutto le storie di quegli abitanti che non si sono rassegnati e hanno dato costruito protagonismo sociale, culturale e politico, nelle diverse epoche e in forme diverse, disegnando, una a una, nuove storie della periferia.

«L’osservazione del mondo – o di una semplice periferia – può non rispondere solamente a una forma di curiosità e alla sua comprensione, ma può essere utile a costruire esperienze vive in grado di trasformarlo, quel mondo (e quella periferia)».

Rankis, romano. Appassionato ricercatore sociale, osserva da sempre lo spazio urbano e le culture metropolitane. Ha scritto saggi e articoli. Ha partecipato alla creazione di riviste e libri indipendenti e a progetti di ricerca. Tra i primi reggae ambassador in Italia. Dedica questo volume alle periferie, non solo romane.

Spinacity lights

Rankis

Momo edizioni

ISBN: 9791280298331

Pag. 192 - 16,00 €