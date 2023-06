‘Troppe cose!’, di Emily Gravett

Nina e Teo, una coppia di gazze ladre, vogliono costruire un nido perfetto per le loro quattro uova. Usano fango, erba e legnetti. Ma presto si convincono che non basta. E così raccolgono di tutto: due orologi a cucù, quattro calzette, una carrozzina e persino un’automobile! Quanto può essere grande un nido? Mentre impilano tutto in una torre sempre più traballante, Nina e Teo potrebbero scoprire di avere… TROPPE COSE!

Troppe cose!

Emily Gravett

Valentina Edizioni

ISBN 9788894856651

Pag. 36 – 13,90 €, età 3 +