‘Un elefante all'ora del tè’, di Linda Groeneveld

C'era una volta una principessa che desiderava tanto un cagnolino, perché suo padre non aveva più tempo per giocare con lei. Ma alla reggia si insedia una baronessa cattiva che proprio non sopporta la principessa. Un giorno giunge un’enorme cassa contenente un elefante. Certo, non è un cagnolino, ma quante sorprese può riservare!

Un elefante all'ora del tè

Linda Groeneveld

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176189

Pag. 160 – 14,90 €, età 8+