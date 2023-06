‘Un robot per amico’, di Paolo Gallina

Mario e Gilberta sono due fratelli vivaci e molto curiosi, che hanno un amico davvero speciale: il robot umanoide Robau, che gioca con loro e sorveglia la casa. Grazie a Robau i due fratelli vivranno un’avventura incredibile: inseguendo un ladro, riusciranno non solo a fare giustizia, ma anche a capire meglio come sono fatti i robot, come riescono a muoversi e come collaborano con l’uomo.

Un robot per amico

Paolo Gallina

Dedalo

ISBN 9788822048431

Pag. 64 – 8,00 €, età 7+