‘Una sirena sempre con me’, di Florence Medina con le illustrazioni di Kim Consigny

Milo ha dieci anni e ha appena perso Giovanna D’Arco, il suo porcellino d’India. Affranto, piange di nascosto sul suo cuscino e... magia! La mattina, al suo risveglio, trova una minuscola sirena sul cuscino.

Si chiama Venere e ha proprio un bel caratterino! Pretende ogni giorno nuove lacrime per nutrirsi e non appassire, così Milo – che non vuole certo piangere in pubblico! – chiede aiuto ad Alice, una compagna di classe dalla lacrima fin troppo facile.

L’unico modo per tenere in vita Venere è liberarla in mare. Per salvarla, i due ragazzi dovranno spingersi lontano, fin sulle spiagge dell’Oceano e, ancora di più, in fondo al loro cuore.

Florence Medina è autrice, attrice e interprete della lingua dei segni francese. Due volte vincitrice del concorso letterario La Fureur du Noir & La Noiraude, è specializzata in letteratura per l’infanzia.

Kim Consigny dopo aver studiato all’École Nationale Supérieure d’Architecture di Parigi, si specializza nell’illustrazione per l’infanzia. Oggi pubblica con numerosi editori francesi.

Una sirena sempre con me

Florence Medina

Terre di mezzo

ISBN: 9791259960917

Pag. 168 - 14,00, età 9+