‘Vecchi di merda’, di Mattia Tombolini

Con questa satira deliziosamente politically incorrect, Mattia Tombolini irride, in un solo colpo, tutte le teorie del complotto (migranti, dittatura sanitaria, terrapiattisti) che infestano ogni discorso pubblico dei nostri tempi Dopo Cambiare il mondo con i libri, dove l’autore raccontava le incredibili peripezie dell’editore rivoluzionario Giangiacomo Feltrinelli, Mattia Tombolini offre al suo pubblico la sua anima punk più pura e divertente.

«I vecchi sono ovunque, sono intorno a noi, anche adesso nel posto in cui sei. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L’avverti quando vai a lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse, è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo».

In questo libro, che è una satira un po’ fantascientifica e un po’ no, viene raccontata la storia di un giovane come tanti. Abitante della città di Roma – che non è una giungla, come dice Zerocalcare, autore della copertina del libro, ma semmai è uno zoo – assillato da una precarietà pervasiva, il protagonista comincia a coltivare dentro di sé una idea fissa. Infatti, nota come nella sua città nulla proceda come dovrebbe, o come lui vorrebbe: precarietà economica, assenza di servizi, miseria morale, e, soprattutto: vecchi dappertutto.

Il protagonista comincia a riflettere (si fa per dire): «e se tutto questo fosse colpa dei vecchi? La precarietà la miseria, la sporcizia, la mia vita infame: se tutto fosse colpa loro?»

Da qui – da questa idea fissa dei vecchi, vecchi, vecchi – una serie di rocambolesca vicenda, tra camuffamenti e inseguimenti, lo conducono a una scoperta troppo incredibile per essere svelata. Vecchi di merda è una favola punk. Indigeribile, coatta, marginale, vergognosamente volgare e molto divertente. E ci parla di una idea fissa – quella che investe il protagonista che proietta il suo malessere sugli anziani – e, anche e soprattutto, di tutte le idee fisse (complotti, terre piatte, migranti che sostituiscono eccetera) che travolgono milioni di ignare persone in giro per il mondo.

Vecchi di merda

Mattia Tombolini

Momo Edizioni

ISBN: 9791280298386

Pag. 128 - 12,00 €