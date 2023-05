‘Yoga’, di Emmanuel Carrère

La vita che Emmanuel Carrère racconta, qui, è la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che era stato progettato: è molto di più. E ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della sua prosa («Le Monde») e con quel modo amichevole, quasi fraterno, che è soltanto suo, di raccontarsi quasi rivolgendosi, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori.

Emmanuel Carrère, vive a Parigi, con Adelphi ha in catalogo undici titoli, il primo dei quali, Limonov, è stato pubblicato nel 2012. Yoga è apparso per la prima volta nel 2020.

