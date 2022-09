La nuova edizione di questa guida offre tutte le informazioni utili per la scelta dell’università e degli studi post-diploma e contiene: la panoramica delle opportunità di istruzione, dai corsi di laurea triennali e magistrali ai percorsi di formazione non universitari; il questionario di ingresso per focalizzare i propri interessi culturali e professionali; mappe dettagliate e di facile lettura che presentano tutti i corsi di studio attivati negli atenei italiani e la loro organizzazione; dati e informazioni sulle prospettive occupazionali dei vari titoli di studio, suddivisi per aree e settori.

Quale Università? 2021/2022. Guida completa agli studi post-diploma

di AA VV

Alpha Test

ISBN 9788848323666

Pag. 480 - 19,90 €