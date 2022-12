Dieci libri da regalare (davvero) a Natale

Da ormai qualche settimana è scattata l'ora dei regali di Natale, e come molte altre persone siete ancora irrimediabilmente indietro. Il plaid di pile, presine e guantoni da cucina profumano di stantio, e quindi anche quest'anno punterete, senza se e senza ma, sui libri. Non che ne abbia un'avversione, - liberi comunque di farlo, si va a gusti - ma lasciate sugli scaffali i libri di cucina e di astrologia, o quantomeno distribuiteli con parsimonia.

Se volete regalare un libro per Natale, - che è pur sempre un ottimo amico, anche sotto periodo festivo - potreste trovare utili i consigli che state per leggere qui sotto. Autori o autrici di nazionalità varia, case editrici differenti, esordienti o non, tutti pubblicati nel 2022. Questi i filtri dei dieci libri da regalare per Natale che sto per consigliarvi.

Lezioni di chimica - Bonnie Garmus

Il libro che ho preferito, fino ad ora perlomeno, nel 2022. Edito in Italia da Rizzoli - che ne ha reso una veste grafica davvero pregevole -, Lezioni di chimica di Bonnie Garmus racconta la vita fuori dall'ordinario, almeno per gli anni '50 del secolo scorso, di una giovane chimica, costretta a vivere in un ambiente profondamente maschilista, dove il suo talento viene messo a tacere o sabotato. Solo un uomo ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro. La vita, tuttavia, è soggetta a trasformazioni come la scienza, e qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora madre single, folgora un produttore televisivo che le affida la conduzione di 'Cena alle sei', un programma di cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico.

Per approfondire, trovate in questa pagina la recensione del romanzo.

La svedese - Giancarlo De Cataldo

Uno spaccato oscuro della capitale. Un romanzo 'cattivo' che intrattiene. La protagonista de La svedese, romanzo di Giancarlo De Cataldo edito da Einaudi, è Sharon, ragazza poco piú che ventenne, bionda, alta, magra. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po’ di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua ascesa criminale, e ben presto, per tutti, diventa la Svedese.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno - Benjamin Stevenson

Vince sicuramente la palma per il miglior titolo dell'anno. Memorabile. Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno dello stand-up comedian Benjamin Stevenson, edito da Feltrinelli, ruota intorno ad un delitto e ai Cunningham, non una famiglia come le altre: tutti hanno ucciso qualcuno. Per festeggiare l'uscita dal carcere di Michael, decidono di trascorrere un fine settimana in un resort di montagna, ma il weekend comincia con il rinvenimento del cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort, isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole sia uno dei suoi familiari, prima che vengano uccisi tutti.

L'estate che resta - Giulia Baldelli

L'estate che resta edito da Guanda è l'esordio letterario della scrittrice Giulia Baldelli, una delle penne più promettenti per il futuro. Il romanzo ruota attorno a Giulia e Cristi: la prima, determinata e razionale, subisce il fascino della seconda, così fragile e così selvaggia, e capisce presto di provare per lei qualcosa di più sconvolgente dell’amicizia. Anche Cristi è attratta da Giulia, ma i suoi occhi cercano in continuazione Mattia, un bambino che sembra comprendere la sua natura selvatica più profondamente di quanto l’altra riesca a fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati alla soglia dell’adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e il loro amore mai dimenticato esplode. Ma a turbare l'equilibrio, ricompare Mattia.

Uno dei migliori esordi degli ultimi anni. Trovate la recensione in un articolo a parte.

California - Francesco Costa

La garanzia di venire a conoscenza di aspetti della vita americana sconosciuti ai più. In California, edito da Mondadori, Francesco Costa si concentra sulla 'fuga' di abitanti dallo stato più popoloso degli Stati Uniti d'America. Qualcosa, in California, sembra essersi inceppato, tanto che da anni le persone che lasciano sono più di quelle che arrivano, e la sua popolazione, per la prima volta nella storia, si è ridotta. Con la solita accuratezza e competenza, Costa spiega ai suoi lettori perché lo stato del 'sogno americano' si stia spopolando, avvertendo che le stesse cause "cominciamo a riscontrarle anche dalle nostre parti".

La ragazza che viene dal buio - Michael Robotham

Difficile regalare il secondo capitolo di un romanzo, ecco perché dovete assolutamente auto-regalarvi La ragazza che viene dal buio di Michael Robotham, edito da Fazi Editore, se avete amato Brava ragazza, cattiva ragazza. E se non lo avete letto, vi spiego in questo articolo perché dobbiate farlo. Nel sequel, lo psicologo forense Cyrus Haven sarà impegnato a sciogliere l'enigma più complesso di tutti e fare luce sul passato di Evie. Prende così il via una lunga e angosciante indagine, durante la quale, passo dopo passo, il velo di mistero si squarcia e si compone il quadro della vera identità della ragazza. Ma più Cyrus si avvicina alla verità, più espone Evie al pericolo.

Quasi di nascosto - AAVV

Nicolò Bellon, Riccardo Casella, Emma Cori, Isabella De Silvestro, Teresa Fraioli, Martino Giordano, Michelangelo Innocenti, Micol Maraglino, Michela Panichi, Ruben Rossi, Aminata Sow, Giovanni Venturi. Sono i 12 autori under 25 dei racconti raccolti nell'antologia Quasi di nascosto edito da Accento Edizioni di Alessandro Cattelan. Quasi di nascosto indaga sulla realtà che i ragazzi vivono e scelgono di raccontare, e allo stesso tempo offre un panorama di voci nuove, fra le quali potrebbero comparire alcune giovani promesse della narrativa futura.

Il lato sbagliato del telescopio - Rabih Alameddine

Un personaggio indimenticabile. È quello tracciato da Rabih Alameddine in Il lato sbagliato del telescopio edito da La Nave di Teseo: Mina Simpson è una dottoressa di origine siriana, che vive e lavora da molti anni negli Stati Uniti. Quando la sua amica Emma le chiede di raggiungerla con urgenza a Lesbo per collaborare con la sua ong nell’emergenza rifugiati, decide di accettare. Una settimana lontana dai suoi impegni, da Chicago e dalla moglie, e l’occasione di fare qualcosa di buono per gli altri le paiono motivi sufficienti. Oltretutto da anni non è stata così vicina alla sua terra natale, ossia da quando ha deciso di non nascondere più la sua natura, e di andarsene per essere sé stessa, una donna nata in un corpo d’uomo.

Tra i profughi che Mina incontra sull’isola c’è anche Sumaiya, una madre di famiglia, forte e decisa, ma anche molto malata, che non vuole rivelare la sua condizione per proteggere i propri cari. Tra lei e la dottoressa nasce un legame particolare che porta Mina a dover fare i conti con la realtà della tragedia dei rifugiati, obbligati ad abbandonare la loro terra, proprio com’era successo a lei.

Superficie - Olivier Norek

Il nuovo maestro del noir francesce, un romanzo appassionante. La protagonista di Superficie di Olivier Norek, edito da Rizzoli, è la capitana della squadra antidroga Noémie Chastain. Il suo volto sfregiato da un colpo di fucile durante un blitz è un richiamo inquietante ai rischi del mestiere, così il direttore della polizia giudiziaria di Parigi la speditsce in una sonnolenta cittadina dell’Aveyron, dove però le acque del lago restituiranno alla superficie un fusto di plastica con dentro un cadavere.

No sleep till Shengal - Zerocalcare

Michele Rech non sbaglia un colpo e nel suo ultimo lavoro si addentra nel graphich journalism. Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno.

Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente.