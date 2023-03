‘Quando i capelli di papà andarono in vacanza’, il nuovo libro di Jörg Mühle

“Fermi! Tornate qui!” Ma i capelli di papà sono ormai lontani. Stanchi di pettine e spazzola, vogliono andarsene un po’ in giro, fare nuove esperienze, vedere il mondo. Armato di colla e retino, papà li insegue al ristorante, allo zoo, ai grandi magazzini. I capelli però riescono sempre a sfuggirgli. E un giorno iniziano addirittura a mandargli selfie e spassose cartoline da Riccione, dalla Frangia, dal Capelloponneso… Lo scoppiettante esordio di Jörg Mühle nella narrativa per primi lettori.

Jörg Mühle è nato a Francoforte nel 1973, ha studiato presso la Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, e alla prestigiosa École nationale supérieure des arts décoratifs di Parigi. Per Terre di mezzo Editore ha già pubblicato la serie di Coniglietto e l’albo Due a me, uno a te. In Italia è uscito anche L’arca parte alle otto (Rizzoli), con il testo di Ulrich Hub, per cui l’autore ha ricevuto numerosi premi.

Quando i capelli di papà andarono in vacanza

Jörg Mühle

Terre di mezzo Editore

ISBN 9791259961075

Pag. 72 - 14,00 €