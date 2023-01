‘Quando persone intelligenti hanno idee stupide’, di Steven Nadler, Lawrence Shapiro

Un numero allarmante di persone sta abbracciando idee folli, persino pericolose. Credono che le vaccinazioni causino l’autismo o considerano il consenso scientifico sul cambiamento climatico una “bufala”. Steven Nadler e Lawrence Shapiro sostengono che il miglior antidoto nei confronti del “pensare male" sia la saggezza della filosofia e mostrano come possiamo individuare informazioni inaffidabili, determinare se certe prove supportano o contraddicono un’idea, distinguere tra credere semplicemente a qualcosa e averne conoscenza. In un mondo in cui l’irrazionalità è esplosa con effetti mortali, questo libro è una guida tempestiva per un ritorno alla ragione.

Quando persone intelligenti hanno idee stupide

Steven Nadler, Lawrence Shapiro

Raffaello Cortina Editore

ISBN 9788832854800

Pag. 232 – 19,00 €