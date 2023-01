‘Quattro passi’, di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari per le immagini

Dagli autori di A fior di pelle (Premio Nati per Leggere 2019), Ninna no e Occhio Ladro (Premio Andersen 2021 – Miglior Libro fatto ad arte), un nuovo libro per occhi curiosi. Una passeggiata vicino casa, per sgranchire gli occhi e stropicciare le gambe. Una raccolta di giocose poesie in rima e scatti d'autore, per celebrare il mondo che si ammira ad altezza bambino.

Quattro passi

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari (foto)

Lapis

ISBN 9788878748385

Pag. 26 – 11,00 €, illustrato, età 0 +