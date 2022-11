‘Questo l'hai letto? I classici della letteratura come non li avete mai visti’ di Soledad Bravi, Pascale Frey

Un libro indispensabile per fare bella figura in società! O semplicemente per farti venire voglia di leggere o rileggere questi grandi capolavori. Non hai mai letto Il vecchio e il mare o Madame Bovary? Non ricordi come finisce Il Grande Gatsby, dove si rifugia Lucia nei Promessi sposi o chi è il colpevole in Assassinio sul Nilo? Niente paura! Questo è il libro che fa per te. Soledad Bravi e Pascale Frey riassumono in poche pagine piene di ironia ventidue grandi classici della letteratura.

Questo l'hai letto? I classici della letteratura come non li avete mai visti

Soledad Bravi, Pascale Frey

Il Castoro

ISBN 9788869667923

Pag. 160 – 15,00 €, illustrato, età 14+