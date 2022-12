Raffaella Scarpa, con ‘Lo stile dell’abuso’

Nell’analisi della violenza domestica il linguaggio è finora stato ampiamente sottovalutato. Eppure, l'uso delle parole, lo “stile del discorso” sono il mezzo fondamentale di cui l'abusante si avvale per ridurre e mantenere la donna in uno stato di soggezione e soccombenza. Attraverso una trattazione documentata che ridiscute i concetti di potere e violenza l'autrice ridefinisce la violenza domestica elaborando nuove categorie interpretative, ne illustra i meccanismi occulti e descrive per la prima volta il complesso sistema linguistico che sta alla sua base. Dimostrandoci che l'analisi linguistica dello “stile dell'abuso" è "macchina della verità”.

Lo stile dell’abuso

Raffaella Scarpa

Treccani

ISBN 9788812009084

Pag. 352, 23,00 €