Autore di opere come La Fata Elettricità, Dufy fu un grande pittore, scenografo e disegnatore francese di inizio ’900 che, per la sua capacità di cogliere le atmosfere, i colori e l’intensità della luce, divenne il pittore della gioia e della luce. Con oltre 160 opere tra dipinti, disegni, ceramiche e tessuti tratti dalla produzione di Dufy e provenienti da rinomate collezioni pubbliche e private francesi (tra gli altri, il Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris che conserva di Dufy una delle più ricche collezioni, dal Centre Pompidou, Palais Galliera, il Musée des Tissus et des Arts Décoratifs di Lione, il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret di Nizza, il Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique di Bruxelles), il volume racconta la vita e l’opera di un artista con lo sguardo sempre rivolto alla modernità, pervaso da una vivacità che ha saputo adattare a tutte le arti decorative, contribuendo a cambiare il gusto del pubblico.

Pubblicato a corredo della prima grande retrospettiva a lui dedicata in Italia, Raul Dufy. Il pittore della gioia è un viaggio emozionale attraverso i temi prediletti dall’artista, dove le sensazioni visive ridotte all’essenza della realtà, l’utilizzo della composizione, della luce e del colore sono gli elementi emblematici che caratterizzano le sue opere. Un excursus che trova il suo leitmotiv nella violenza cromatica, nella magia di quel colore che diventa elemento indispensabile per la comunicazione di emozioni e stati d’animo.

Raoul Dufy. Il pittore della gioia

a cura di Sophie Krebs e Nadia Chalbi

Skira

ISBN 9788857248974

Pag. 248 - 37,00 €