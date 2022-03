Il sesso, anche violento, che apre e rimargina ogni ferita

Non c'è una trama convenzionale e non ci sono, a ben vedere, un inizio e una fine. 'Purezza' di Garth Greenwell, uscito nei giorni scorsi in libreria per Einaudi, è un insieme di nove racconti incentrati ancora una volta sull'insegnante 'senza nome' già protagonista di 'Tutto ciò che ti appartiene', acclamatissimo esordio letterario del romanziere e critico americano. Ognuno dei nove capitoli è solo una storia abbozzata, in cui il protagonista, un uomo americano omosessuale trapiantato in Bulgaria, incontra i propri studenti, partecipa a proteste nella capitale, e, soprattutto, ama e fa sesso spingendosi sempre oltre.

Sesso senza tabù e oltre i limiti

Sono il sesso e la sessualità i motivi conduttori dell'intera opera, indagati senza tabù e a trecentosessanta gradi. C'è il sesso tra uomini innamorati e quello esplicito, selvaggio, a volte duro e ai limiti del consentito tra sconosciuti. L'autore indaga le zone di luce ed ombra del desiderio, facendo trasparire sempre un senso di inadeguatezza dell'essere umano, alle volte chiaramente palesato, alle volte solo accennato.

Afferrò dal tavolo una cintura, una striscia di pelle, che si abbatté sulla mia schiena. Il dolore mi fece urlare, un urlo femmineo, e nel colpirmi gridò Pedal, finocchio, quasi rispondendo alla sua stessa domanda, pedal, pedal, ogni volta colpendomi forte mentre gridavo e ripetevo Basta, due sillabe, basta, scusami, basta.

Il protagonista si muove a Sofia e nei suoi dintorni, in uno spazio che fa emergere dolori del passato e all'interno del quale si orienta in modo spesso irregolare, senza una meta precisa. Non è un caso che solo nei momenti di evasione dalla realtà riescano ad emergere la felicità e la spensieratezza, come ad esempio nel viaggio a Bologna e Venezia, dove tenere per mano o baciare una persona dello stesso sesso non è tabù.

Il narratore è schietto riguardo ai suoi interessi sessuali, che variano dall'omoerotico all'eccentrico. La sessualità, come detto, è prevalente dall'inizio alla fine, e i capitoli del libro, apparentemente slegati, sono connessi dalla difficoltà del protagonista di affrontare in maniera ragionata le sue relazioni amorose, il più delle volte volutamente turbolente.

Di certo 'Purezza' è un libro audace, che non ha paura di osare e spingersi laddove molti autori, forse, avrebbero frenato. Ne escono desiderio e romanticismo, portati agli estremi. Ne esce una raffigurazione potente della relazione difficile tra sesso, comunicazione e potere negli uomini gay, spesso ancora traumatizzati da un'infanzia repressiva, durante la quale sono stati spinti verso qualcosa d'altro rispetto alla loro vera essenza. La repressione dell'età infantile si riflette ancora nel protagonista ormai adulto da tempo, incapace di rimarginare le ferite del passato, alla costante ricerca di incontri umilianti (per sé o il partner di turno). Le storie di cui l'insegnante senza nome è protagonista si concentrano sull'incapacità di creare dei legami duraturi e sul desiderio di vivere una sessualità molto spesso spinta oltre i limiti.

'Purezza' non è un libro per tutti, non per chi mal tollera una scrittura dura e esplicita all'inverosimile. Non per chi in un romanzo cerca un capo e una coda, si affeziona ai personaggi e pretende di arrivare ad un punto fermo. Anche se fate parte delle categorie appena citate, 'Purezza' un'occasione la merita, perché leggere Greenwell è un'esperienza, non fosse altro per la sua incredibile abilità linguistica e la capacità di saltellare con levigatezza su registri antitetici, passando come nulla fosse da descrizioni grevi a introspezioni delicate.

Voto 7

Trama 5 | Stile 9 | Coinvolgimento 8