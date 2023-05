‘Il polentone’, di Michele Guardì

Siamo all’inizio degli anni Settanta a Castroianni, un piccolo paese della Sicilia dove in un giorno qualunque si presenta da Roma Graziano Bobbio, funzionario della Segreteria Nazionale della Democrazia Cristiana. Bobbio, di origini piemontesi, è arrivato per visitare gli uffici del partito e visionare gli elenchi dei tesserati il cui numero ha insospettito i piani alti di Roma. L’arrivo di Bobbio crea da subito scompiglio, e per questo Rosalia Calì – l'avvenente e maliarda "Sindachessa” – cerca di passare all’azione attivando le sue notorie capacità seduttive. Il piano di Rosalia funziona e Bobbio non denuncia la sezione, anzi ne sottolinea la gestione corretta e trasparente. Eh sì, perché anche l'incorruttibile Bobbio ha un prezzo: certo, Rosalia è una donna bella e colta, ma soprattutto ha una dote di novanta ettari di terreno grazie ai quali Graziano potrebbe finalmente dimenticare il misero stipendio da funzionario. In gran fretta viene dunque celebrato il matrimonio, ma ben presto la cose tra i due si incrinano: la frigidità di Rosalia convince Graziano a trasferirsi prima in un’altra stanza, poi in campagna nella tenuta della moglie. Ed è qui che Bobbio, in veste di proprietario terriero, inaugura delle nuove abitudini, in particolare ogni settimana trascorre un po’ di tempo con Tatano, il sagrestano della chiesa vicina e suo ex commilitone, che lo aggiorna sui pettegolezzi del paese e un giorno gli racconta di Celestina, la figlia del Caporale. La ragazza, una contabile avvenente e spigliata, si vocifera abbia rubato il cuore di quasi tutti gli uomini del paese e così Bobbio, con la scusa di aver bisogno di un supporto per tenere i conti della proprietà, chiede a Tatano di presentargliela...

Una commedia degli equivoci e insieme il ritratto di un'Italia provinciale del passato che però ha ancora tanti punti in comune con quella di oggi, dove furbizia, malizia e ingenuità hanno un peso decisivo nella vita pubblica e privata di ognuno di noi.

Michele Guardì pseudonimo di Michelangelo Antonio Guardì (Casteltermini, 5 giugno 1943), è un regista televisivo, autore televisivo e personaggio televisivo italiano. Artefice di alcuni dei programmi di maggior successo della televisione pubblica italiana (da Domenica In a Unomattina, da I Fatti Vostri a Scommettiamo che, per citarne solo alcuni delle decine da lui firmati). Il polentone è il suo secondo romanzo.

