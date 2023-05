‘L’albero della danza’, di Kiran Millwood Hargrave

A Strasburgo nell’estate bollente del 1518, un’epidemia colpisce le donne della città. È cominciato tutto con una donna, una figura solitaria che si è messa a danzare al centro della piazza principale per giorni, senza una pausa. A lei si sono aggiunte via via altre persone, a centinaia, in numero sempre crescente. Dopo una settimana le autorità cittadine, parroco in testa, seriamente in allarme, decidono di prendere provvedimenti. Bisogna chiamare i musici, allestire un palco dove radunare le indemoniate. Bisogna scacciare il diavolo dal loro corpo facendole danzare fino allo sfinimento. Poco oltre i limiti della città, Lisbet vive con la suocera e il marito, dove si prende cura delle api che sono la fonte di sostentamento della famiglia, che includerà presto anche un bambino. E mentre la strana follia della danza dilaga, dalle montagne torna Nethe, sua cognata, dopo un esilio di sette anni per un crimine di cui non si può far parola. È un segreto che Lisbet vuole scoprire a ogni costo. E mentre la città risuona di migliaia di piedi danzanti, la ragazza si ritrova invischiata in una rete insidiosa di passioni clandestine e inganni, dove capirà che cosa significa essere amata e che il pericolo è parte dell’essere donna. Ambientato in un’èra di superstizione, isteria collettiva e straordinari rivolgimenti, questo libro ricostruisce un’incredibile vicenda storica che fa da sfondo a quella di una famiglia e dei suoi indicibili segreti, testimoniando l’ineluttabile destino delle donne nella Storia.

Kiran Millwood Hargrave è poetessa, drammaturga e autrice di romanzi di grande successo. Presso Neri Pozza nel 2020 è apparso Vardø. Dopo la tempesta. In Italia sono usciti anche i suoi romanzi per ragazzi, La ragazza di stelle e inchiostro, Ragazze immortali e Julia e lo squalo (tutti Mondadori).

L’albero della danza

Kiran Millwood Hargrave

Neri Pozza

ISBN: 9788854526747

Pag. 336 - 19,00 €