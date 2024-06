La crescita verde di Alessio Terzi: come riformare il capitalismo per un futuro sostenibile

Per salvare l'ambiente ed evitare la catastrofe climatica dovremmo far rallentare l'economia mondiale? La nostra società dovrebbe rinunciare al sistema economico capitalista e decrescere? Alessio Terzi, economista presso la Commissione Europea e docente a Sciences Po a Parigi, dice che una strada alternativa è possibile. Il suo libro La crescita verde. Il futuro dell’economia nell’era del cambiamento climatico, appena pubblicato in Italia da Edizioni Ambiente, mostra un punto di vista inedito sul futuro dell’economia globale e mette in dubbio alcuni pilastri della critica ambientale al capitalismo.

Edizione italiana di Growth for Good. Reshaping Capitalism to Save Humanity from Climate Catastrophe, edito da Harvard University Press, il libro di Alessio Terzi è stato accolto con entusiasmo da parte della critica internazionale e indicato fra i Best Book of the Year dalla rivista statunitense Foreign Affairs. Con prefazione di Enrico Giovannini, si presenta oggi in Italia come un libro destinato a far discutere e a riaccendere il dibattito intorno al tema della cosiddetta crescita verde, per riorientare il capitalismo e metterlo al servizio del bene comune.

La crescita economica e il capitalismo, infatti, sono convenzionalmente accusati di essere i principali responsabili delle crisi ambientali e sociali che affrontiamo. Terzi esplora questi temi guidando il lettore in un viaggio attraverso le origini socioeconomiche, evolutive e culturali della nostra necessità di crescere, dimostrando come la crescita economica sia sempre stata legata al desiderio umano di felicità, benessere e autodeterminazione. Secondo Terzi, la crescita può trasformarsi in uno strumento cruciale per evitare la catastrofe climatica. Oggi la crescita contribuisce alla stabilità della democrazia liberale, alla conduzione pacifica delle relazioni internazionali e al modo stesso in cui la nostra società è organizzata attraverso il capitalismo. Abbandonarla non solo sarebbe impraticabile, ma seminerebbe il caos, alimentando conflitti all'interno e tra le società.

Con La crescita verde, Terzi presenta un’agenda credibile per un progetto di capitalismo verde, un piano d’azione concreto su come i governi, le imprese e i cittadini possano collaborare per trasformare il capitalismo in una forza positiva contro la crisi climatica.

La crescita verde – Il futuro dell’economia nell’era del cambiamento climatico

Alessio Terzi

Edizioni Ambiente

ISBN: 9788866273943

Pag. 384 – 24,00 €