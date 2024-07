La porta segreta di Mac Barnett per Terre di mezzo Editore

I libri per bambini sono letti da tantissime persone, sono molto amati e sempre più presenti in libreria. Però quasi mai ricevono attenzioni serie, per lo meno da parte degli adulti. Ma i grandi esercitano un fortissimo potere su cosa leggono i bambini: i libri destinati a loro sono scritti, pubblicati e comprati dagli adulti, e spesso sono proprio gli adulti che glieli leggono ad alta voce.

Quindi i libri per bambini si meritano una conversazione intellettualmente onesta. Questo è un saggio per tutti, non solo per gli appassionati, sul potenziale della letteratura per l’infanzia, sul ruolo dello scrittore, e sul genio senza confine dei bambini, nella convinzione che si meritino grandi storie e vera arte. Un’opera originale scritta da Mac Barnett per Terre di mezzo Editore. “Se sei un autore di libri per bambini, ti sentirai spesso chiedere se hai intenzione di scrivere un libro vero. Quello che intendono è: scriverai mai un libro per adulti? Ormai sono così esperto nelle risposte che a volte riesco persino a non sembrare neanche lontanamente infastidito quando ripeto: i libri per bambini sono libri veri; i bambini sono lettori ideali, soprattutto per quanto riguarda la letteratura. Se non pensate che i libri per bambini siano veri libri, in qualche modo non pensate che i bambini siano veri esseri umani.

Eccoci arrivati alla ragione principale per cui abbiamo scarsa stima dei libri per bambini: la nostra scarsa stima per i bambini. E se invece avessimo sbagliato tutto? Se in realtà fossero equipaggiati meglio degli adulti per farsi coinvolgere profondamente dalle storie? Comunque, questo è un libro per adulti. Più precisamente, è un libro per adulti che parla di libri per bambini.”



