‘Ladri di orizzonti’ di A. Giorgio Salvatori

Bagliori improvvisi, accompagnati da esplosioni, illuminano la notte a Scansano, in Maremma, e a Monteverde, in Irpinia. Abbattute da mani ignote crollano a terra decine di torri eoliche. ChI sono gli attentatori? E perché sono presi di mira proprio i simboli della conversione ‘verde’? A investigare viene chiamato un anziano capitano dei carabinieri, Giorgio Interlenghi. Non ha fatto carriera per il suo carattere schivo, ma tutti apprezzano le sue capacità investigative. Interlenghi intuisce che gli attentati sono opera di un personaggio che sfugge a una frettolosa classificazione. Chi è l’uomo nell’ombra? Un terrorista solitario oppure il seguace di un violento gruppo ecologista? Interlenghi segue una pista che lo porta dalla Maremma all’Irpinia e dall’Irpinia al Molise, zone dove il paesaggio è stato pesantemente alterato da gigantesche torri eoliche. Le indagini del capitano si svolgono proficuamente e in segretezza, ma il finale del duello tra i due antagonisti riserva una sorpresa. ‘Ladri di Orizzonti’ non è soltanto un romanzo avvincente, è un eco-thriller che si muove controcorrente rispetto all’osannata conversione ‘green’. Seguendo le vicende dei due protagonisti il lettore ha la possibilità di prendere coscienza delle molteplici contraddizioni in cui versa l’umanità globalizzata.

A. Giorgio Salvatori è un giornalista Rai e scrittore. Tra i premi ricevuti: l’Airone d’Argento di Giorgio Mondadori e lo Zanotti Bianco di Italia Nostra. Questo è il suo quinto libro.

Ladri di orizzonti

Giorgio Salvatori

GFE

ISBN: 9791281164314

Pagine 210 - 15,00 €