Alla fine anche al più duro di cuore scapperà una lacrima. Giulia Baldelli è solo al suo secondo romanzo, ma la sua voce è già facilmente distinguibile nel panorama letterario italiano contemporaneo per la capacità di trattare con garbo le facce più oscure e spigolose dell'amore. Lo ha fatto in L'estate che resta, la sua opera prima, si è confermata quest'anno con Le parole che mi hai lasciato, uscito negli scorsi giorni per Guanda. Un romanzo commovente, che indaga il potere distruttivo dei sentimenti a partire da un evento tragico, la morte di una sorella.

Mettere insieme i pezzi di una vicenda così dolorosa, per alcuni può avere un potere curativo. Per altri, effetti deleteri. Per Adriano, ricostruire il suicidio della sorella, avvenuto vent'anni prima, e tutto ciò che al suo inaspettato decesso era connesso - per lui che all'epoca era solo un 17enne scontroso, senza certezze emotive, fuori dal mondo come tanti altri - è la chiusura di un cerchio, la consapevolezza, dopo tanti anni, di aver fatto il possibile per trovare un punto di ricongiungimento con Betta, la sorella che a lungo si è sostituita a una madre insicura e a un padre che li aveva piantati in asso da un momento all'altro. Una profonda delusione amorosa è il punto di non ritorno per Betta: ragazza e studentessa modello, imbocca il sentiero della perdizione, comincia a bere e drogarsi. A 19 anni, una notte, si sdraia sui binari e muore sotto a un treno.

Per morire a diciannove anni mia sorella sceglie un treno. Non un Frecciarossa. Un interregionale. Il treno Ancona-Milano che avevamo sentito fischiare centinaia di volte dalla nostra camera.

Il tragico evento è la pietra angolare di un percorso di crescita a ostacoli per Adriano. Inizialmente si chiude nel dolore, odia il padre assente e non tollera l'estrema debolezza della madre. Arriva anche a disprezzare il ricordo della sorella, che da tempo non era più quella ragazza solare e determinata che lo aveva sostenuto e cresciuto. Il giovane non si capacita di quanto accaduto, non capisce perché di un gesto estremo così improvviso, senza nemmeno un messaggio d'addio, una spiegazione.

Presto, in Adriano, nascono i dubbi, a partire da quelli legati a un paio di scarpe. Perché quella sciagurata notte Betta non indossava ai piedi le sneaker bianche dalle quali non si sarebbe mai separata? Quel paio di calzature è il primo anello di congiunzione tra Adriano e la sorella, che lo porterà a incontrare una giovane misteriosa. Una ragazza che con Betta aveva un rapporto intimo e speciale, e che avrà l'onere di spingere Adriano a capire cosa significa davvero amare; sarà punto di contatto per il giovane uomo con quella sorella che aveva disimparato a conoscere e capire. In questo rapporto ci sono la vita e la morte, la fine e un nuovo inizio.

Avrei sbagliato mille volte e altre ancora [...] ma l'uomo che d'ora in avanti sarei diventato avrebbe portato per sempre con sé la memoria di sua sorella, le sue parole e quelle che avevo imparato da quando se ne era andata.

Non è solo Adriano a crescere, ma anche Baldelli come scrittrice. Le doti di narratrice dell'autrice erano già emersi con chiarezza in L'estate che resta, allo stesso modo la sua capacità di manipolare un argomento 'scomodo', l'amore insoddisfatto, che si lega a violenza, dispiacere, sogni, colpi di testa. Non erano la trama o l'intreccio a colpire più di ogni altra cosa - solidi ma non brillanti -, ed è su questo livello che la scrittrice ha dimostrato un significativa maturazione artistica. Se il coinvolgimento non manca, e non era mancato con l'opera precedente, la struttura narrativa è molto solida, completa ed eleva all'ennesima potenza anche il piano emotivo ed emozionale. Il ritmo è costante e non ci sono punti morti, Baldelli non lascia pause al lettore, e la scelta di spezzare il romanzo in 49 capitoli, 50 se si include il prologo, è la carta vincente per invogliare la lettura.

Una riflessione finale: Giulia Baldelli scrittrice sembra avere un rapporto speciale con i prologhi, è una sua cifra stilistica, non è un caso che entrambi i suoi romanzi ne abbiano uno: preludio significativo alla narrazione, complemento essenziale al quale tornare a lettura completata.