Un Piano B per salvare il Pianeta, l’iconico libro di Lester R. Brown torna in libreria

L’iconico Piano B – Mobilitarsi per il futuro di Lester R. Brown, pietra miliare della letteratura ambientale internazionale, torna in libreria in occasione dei 90 anni dell’autore.

Pubblicato per la prima volta nel 2003 e aggiornato in tre edizioni successive, Piano B è ad oggi uno dei progetti editoriali che meglio riassume i punti chiave per superare la crisi climatica e alimentare, con un’analisi chiarissima delle azioni da intraprendere per contenere i danni e salvare il futuro del pianeta.

Per questo motivo, Edizione Ambiente lo ripropone come classico sempreverde all’interno della collana Connessioni, dedicata ai temi cruciali della sostenibilità, al fianco della nuova saggistica.

L’obiettivo di Brown? Tracciare un’inversione di rotta rispetto all’attuale Piano A, governato dalla mentalità del business as usual, cioè il mantenimento dell’attuale modello economico e sociale come se nulla stesse accadendo. Una sfida senza precedenti che prevede quattro linee di azione interdipendenti fra di loro, da perseguire a una velocità da stato di guerra: stabilizzare il clima, stabilizzare la popolazione, debellare la povertà e ripristinare gli ecosistemi naturali.

Una lettura imprescindibile per chi vuole conoscere il pensiero di chi ha ispirato alcune delle politiche più efficaci per la transizione ecologica.

“Si tratta di un testo molto importante, che ci aiuta a comprendere a fondo la necessità di imboccare una strada diversa dall’attuale, intrapresa sin qui come il nostro modo dominante di stare al mondo, e mira a essere un vero e proprio manuale di idee e proposte per realizzare concretamente un nuovo mondo sostenibile, basato sull’appello alla mobilitazione di tutte e tutti per salvare la civiltà”, scrive nella nuova prefazione del volume Gianfranco Bologna, Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF Italia e curatore della collana Connessioni di Edizioni Ambiente. “La grande opera di Lester Brown, vero pioniere della sostenibilità, ha contribuito a lanciare grandi rivoluzioni scientifiche, ma la politica e l’economia sembrano restare drammaticamente ben lontane dalla rivoluzione culturale che, se attuata, potrebbe trasformare il nostro mondo e il nostro futuro. Sarebbe veramente drammatico aspettare ancora. Rileggere le pagine di questo ‘classico’ della sostenibilità può essere di aiuto a tutti”.

Per Edizioni Ambiente, Brown ha pubblicato anche Bilancio Terra (2003), Un mondo al bivio (2011) e Nove miliardi di posti a tavola (2012, ripubblicato per la collana Connessioni nel 2023). Brown è stato definito dal Washington Post come “uno dei pensatori più influenti del mondo”.

Piano B - Mobilitarsi per il futuro

Lester R. Brown

Edizioni Ambiente

ISBN: 9788866273905

Pag. 424 - 23,00 €