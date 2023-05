‘Un ragazzo è quasi niente’, di Lisa Balavoine

Romeo ha sedici anni. È un ragazzo e ha capito presto quello che il mondo si aspetta dai maschi. Ma lui preferisce ballare da solo, guardare i film di Jim Jarmusch, ascoltare musica di un'altra epoca. La sua vera casa è il negozio di dischi dello zio, dove può non assomigliare a niente. Poi, l’incontro elettrico con Justine, la ragazza fringuello, che ha il potere di immobilizzare la Terra e che l’attimo dopo è già volata via. Per la prima volta Romeo sente una scossa: non è il solo a volersi libero, fuori dagli schemi, a rivendicare la fragilità senza mostrare i muscoli. Potrebbe scappare lontano, inseguire la propria voce, oppure farla vibrare assieme a quella di Justine. E accettare il rischio.

Un romanzo quasi cantato per ritrovare con delicatezza la stagione delle prime volte, quando ogni storia può ancora essere scritta.

“Una storia che evita i luoghi comuni e offre uno specchio a tutti quelli che lottano per trovare il proprio posto.” Libération

Lisa Balavoine nasce nel 1974 ad Amiens, nel Nord della Francia. Attratta dai libri e dalle storie, studia letteratura e diventa insegnante in un liceo professionale. Oggi dedica la sua vita alla scrittura e all'altra sua grande passione: la musica indie pop. Un ragazzo è quasi niente è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.

Un ragazzo è quasi niente

Lisa Balavoine

Terre di mezzo

ISBN: 9791259960696

Pag. 248 - 15,00 € età 14+