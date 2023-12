Di solito il periodo che precede il Natale è il momento d’oro dell’editoria. È proprio in questa stagione che si sfornano la maggior parte dei titoli con l’obiettivo che finiscano sotto gli alberi di Natale delle case degli italiani, in cima alle classifiche a trainare le vendite. Quest’anno l’editoria gastronomica però, è stata più parsimoniosa del solito, regalandoci una piccola selezione di titoli per lettori appassionati di cibo e vino con cui andare sul sicuro. Per chi preferisse recuperare le nostre liste specifiche, qui ci sono i migliori libri sulla pasta, sulla pizza, sul gelato, sul caffè. Ecco quelli scelti per il Natale 2023.

Bob Noto

Maretti Editore porta in libreria un volume tutto dedicato a Bob Noto, scomparso nel 2017, in qualità di precursore della fotografia di cibo in Italia e non solo. Il testo è curato da Luigina Tozzato, mentre i testi, redatti sia in italiano che in spagnolo, sono affidati a Marco Bolasco ed Eleonora Cozzella, la postfazione a Giuseppe Lavazza. Pagine: 192. Prezzo: 42,75€.

L’altro Massari

Il temibile maestro Iginio Massari debutta in cucina in età adulta. Con il campione della pasticceria italiana Gambero Rosso firma un volume in cui sono contenute 80 ricette, 80 reinterpretazioni di grandi piatti italiani, organizzati in cinque capitoli: pasta fresca, ripieni e lasagne, pasta secca, gnocchi, riso e risotti. Pagine: 224. Prezzo: 28,90€.

Slow Food Fast Cars

Uscito già in inglese per Phaidon, su Ippocampo Edizioni, dunque in italiano, il libro di Massimo Bottura e Lara Gilmore su Casa Maria Luigia, è disponibile nel nostro paese dal 6 dicembre. Il racconto sulla guesthouse alle porte di Modena si snocciola tra 85 piatti e drink diversi, comprendendo anche i segreti di un’accoglienza elegante e raffinata. Per i Bottura lovers. Pagine: 256. Prezzo: 39,90€.

Le carte del vino

Nel nuovo libro edito da Slow Food Editore sul vino c’è un’ambiziosa sfida: raccogliere l’atlante del vino, tra vigneti in viaggio, bottiglie e bicchieri, nel mondo. Per farlo ci sono 244 pagine, disegnate anche in termini geografici, per contestualizzare sulle mappe come si sono spostati i vini in Italia ma anche nel resto del globo. Pagine: 244. Prezzo: 37,05€.

Insalate per un anno

Sono in tutto 60 le ricette, anche stagionali, che mirano a sdoganare il pregiudizio di pasto punitivo che pende sulle insalate, edite nel libro di Guido Tommasi Editore. Dietro ci sono Laura Spinelli e Valentina Raffaelli, con le illustrazioni di Luca Boscardin. Un modo nuovo per riscoprire il mondo che abbraccia frutta e verdura e sfruttarne al massimo le potenzialità. Pagine: 240. Prezzo: 23,75€.

Breve storia che ogni bambino può leggere a un vignaiolo indipendente e viceversa

Firmato da Davide Longo e illustrato da Guido Scarabottolo, questo libro edito da Corraini è un “Abbecedario per vignaioli e aspiranti tali”. Il libro è a cura di FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, e racconta il vino come una favola illustrata. Ne abbiamo parlato qui. Pagine: 96. Prezzo: 14€.

