‘Regina Kattiva’, di Gabriele Clima con le illustrazioni di Lorenzo Sangiò

L’autore, scrittore, illustratore e formatore, ha pubblicato molti libri per diverse fasce d’età, dagli illustrati per la prima infanzia alla narrativa per giovani adulti. Lavora intorno a tematiche sociali quali il disagio, la diversità, l’integrazione, il razzismo, la discriminazione