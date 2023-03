‘Relatività per tutti’, di Kurt Fischer

Uno dei pochi libri originali capaci di affrontare non solo la relatività ristretta ma anche la relatività generale in modo divulgativo e adatto ai non esperti. Un approccio didattico volto a incuriosire il lettore, mettendolo alla prova con esperimenti mentali e stimolando a riflettere sulle questioni aperte più recenti. Inserito dai lettori tra i 10 migliori libri di tutti i tempi sulla relatività, secondo una classifica di CNN, Forbes e Inc - BookAuthority

Kurt Fischer ha studiato fisica e matematica in Germania e in Svizzera. Ha lavorato nel campo della fisica dello stato solido e dei sistemi complessi al Max Planck Institut di Stoccarda e di Dresda, attualmente insegna al Tokuyama College of Technology, in Giappone.

Relatività per tutti

Kurt Fischer

Edizioni Dedalo

ISBN 9788822046239

Pag. 208 - 14,90 €