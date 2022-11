Riccardo Bisti autore di ‘Matteo Berrettini The Hammer’

L'uomo tanto atteso, forse, ha i lineamenti gentili e la potenza strabordante di Matteo Berrettini. Il romano è stato il primo italiano a raggiungere la finale a Wimbledon, il tempio del tennis, in 144 anni di storia. È stato il primo a giocare la semifinale all'Australian Open, nonché il primo a giocare una semifinale Slam sul cemento. E pensare che non era un predestinato: da bambino aveva lasciato il tennis... Grazie alle testimonianze esclusive di chi lo conosce bene, su tutte quella di coach Vincenzo Santopadre, il libro ripercorre la storia meno nota di Matteo Berrettini, raccontando come – e perché – l'ex bambino del Nuovo Salario è diventato "The Hammer", il martello del tennis mondiale.



Matteo Berrettini The Hammer

Riccardo Bisti

Kenness

ISBN9791280688125

Pag. 144 – 16,95 €, illustrato