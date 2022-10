Quali sono le ragioni della fortuna del Rinascimento nell’immaginario globale – letterario, filmico, artistico – e negli studi? Quali sono i nessi profondi tra la rivoluzione della stampa e la nuova rivoluzione digitale in cui siamo immersi? E quali sono i rischi e le opportunità di questa inedita soglia per la conservazione e l’interpretazione del patrimonio librario, artistico, scientifico del Rinascimento? A partire da queste domande, il volume avanza proposte concrete per costruire ambienti di ricerca e di diffusione della conoscenza unitari e aperti, con attenzione particolare sia ai nuovi modelli tecnologici e cognitivi sia alla “nuova normalità” della società dopo la pandemia.

Rinascimento digitale

di Gianluca Genovese, Emilio Russo

Treccani

ISBN 9788812009183

Pag. 184 - 18,00 €