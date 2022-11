Dizionario degli stati di Ben-Essere, di Lise Bourbeau e Micheline St-Jacques

L’originalità dell’opera sta nell’essere incentrata sulla dimensione dell’Essere, a cui fanno riferimento tutte le sue 600 voci. Potete trovare tanti esempi che facilmente vi aiuteranno ad individuare il vostro caso, apprezzandone le molteplici soluzioni pratiche con strumenti concreti per gestire al meglio gli stati d’essere e vivere in armonia con voi stessi e anche con gli altri. Uno libro di alto valore anche per coloro che lavorano in questo ambito.



Dizionario degli stati di ben-essere

Lise Bourbeau, Micheline St-Jaques

Amrita

ISBN 9788869962493

Pag. 602 – 40,00 €