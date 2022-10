Immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve diventino grandi amiche, che Jack del fagiolo magico s’innamori di Cenerentola, o che il più furbo dei tre porcellini sia un banchiere. E se il principe non fosse così azzurro? Il lupo, in ogni caso, ha una sua versione dei fatti da raccontare… Come l’omonimo capolavoro di Roald Dahl da cui è tratto, Versi perversi trasforma alcune favole tradizionali e i relativi protagonisti con risvolti ironici e sorprendenti. Apprezzato e premiato (vanta una candidatura agli Oscar), questo gioiello dell’animazione contemporanea è realizzato dalla Magic Light Pictures, la stessa del Gruffalò, La strega Rossella, Bastoncino e Zog. A dicembre anche nei cinema.

Versi perversi

di Roald Dahl e Quentin Blake

Cineteca di Bologna

ISBN 9788899196875

Pag. 20 + DVD – 12,00 €, età 6+