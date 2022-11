Romano Prodi e ‘Strana vita, la mia’

Romano Prodi si racconta per la prima volta: la vita intensa di un protagonista della nostra storia. Vicino alla Democrazia cristiana, ma non dentro. Fondatore dell’Ulivo, senza farne un partito. Cattolico osservante, ma «adulto». I conti da pagare non sono mancati. Eppure ogni passo è stato benzina. Pochi politici in Italia possono vantare la sua carriera: professore universitario a Bologna, negli Stati Uniti e in Cina, due volte a capo dell’Iri e due volte premier, capo della Commissione europea e quasi presidente della Repubblica, affossato da una congiura del suo partito. «Strana vita, ma fortunatissima» dice. Perché può vantare di averci davvero provato a lasciare un segno.



Strana vita, la mia

Romano Prodi

Solferino

ISBN 9788828206408

Pag. 240 – 17,50 €