Da Scampia arriva in Italia 'Rose Blanche' di Ian McEwan

Esce per la prima volta in Italia, per Marotta&Cafiero, 'Rose Blanche' di Ian McEwan, tra i più importanti e letti scrittori inglesi, autore, tra gli altri, di 'Espiazione', 'Cortesie per gli ospiti' e 'Chesil Beach'.

'Rose Blanche' è una favola nera, la Seconda Guerra Mondiale narrata attraverso gli occhi di una bambina che non abbandona i suoi amici, in un testo che alterna le parole dello scrittore alle fotografie e illustrazioni di Lorenzo Conti. "È un libro che ci pone davanti alla crudeltà dell’umanità, - dichiara il direttore editoriale della casa editrice, Rosario Esposito La Rossa - un’opera necessaria e feroce. Un testo molto particolare che pone il lettore davanti a un’esperienza irripetibile". L'opera apre la nuova collana "Pesi Mosca".

La trama

Rose Blanche era il nome di un gruppo di giovani tedeschi che protestavano contro la guerra. Rose è anche il nome di una bambina che scopre un luogo dove suoi coetanei le cercano cibo dietro un filo spinato elettrico. Un segreto che nemmeno sua madre conosce. Dall’Est arrivano soldati con uniformi diverse e improvvisamente i bambini spariscono come fantasmi.

L'autore

Ian McEwan, classe 1948, è uno scrittore e sceneggiatore britannico. Ha pubblicato oltre 15 libri tradotti in tutto il mondo. Vincitore del Book Prize con il romanzo 'Amsterdam', è stato nominato Commendatore dell’Ordine Britannico e membro della Royal Society of Literature. Nel 2008 è stato insignito della laurea honoris causa University College London.

La copertina