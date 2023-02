‘Rosso di cielo’, di Chiara Carminati, Alessandro Sanna per le illustrazioni

Se la meraviglia avesse un colore, quale sarebbe? Il rosso del cielo al tramonto, il giallo del vento d’autunno, il blu dei monti lontani? O magari un altro, che ancora non ha nome? I versi di Chiara Carminati e le visioni di Alessandro Sanna s’incontrano in un albo poetico. Una poesia illustrata in tre capitoli, scanditi dai colori primari. Il rosso, il giallo e il blu diventano protagonisti.

Rosso di cielo

Chiara Carminati

Lapis

ISBN 9788878749047

Pag. 40 – 14,90 €, illustrato, età 5+