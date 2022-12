‘Ruba (le frasi di) questo libro’, di Michele “WAD” Caporosso

Un manuale di sopravvivenza a questa coloratissima prigione che è la vita nel 2023. Una costellazione di concetti che non per forza devono «stare bene insieme», perché la loro energia si sprigiona nella collisione. 365 frasi pronunciate in radio, durante il programma Say Waaad!?!, da vari protagonisti della musica, dei social, della cultura, del cinema, della comicità o della moda. Questo libro lo si può leggere a salti o seguendo un filo conduttore per argomenti. Lo si può usare come «citazioninstagram» o prenderlo per una nuova piccola bibbia per la vita urbana. Una frase al giorno o tutte insieme. Ci si può fare di tutto, persino «rubarlo».



Ruba (le frasi di) questo libro

Michele “WAD” Caporosso

Baldini+Castoldi

ISBN 9791254940204

Pag. 400 – 20,00 €