‘Sanguemisto’, di Gabriela Wiener

Gabriela Wiener si mette sulle tracce del suo trisavolo: Charles Wiener, un avventuriero del suo tempo che è stato a un passo dallo scoprire Machu Picchu e ha riportato dal Perù quasi quattromila reperti archeologici e un bambino. Seguendo le orme del patriarca della famiglia e quelle bastarde della sua stirpe, la protagonista parte per un viaggio che attraversa un’identità fatta di abbandoni, gelosie, sensi di colpa e razzismo e ripercorre la storia di due continenti per approdare in un territorio universale – il corpo – nel tentativo di affrancarlo dagli schemi coloniali che ancora lo opprimono.

Sanguemisto

Gabriela Wiener

La nuova frontiera

ISBN 9788883734274

Pag. 192 – 17,90 €