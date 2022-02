Drusilla Foer, Michielin, Achille Lauro: Sanremo è anche il festival della narrativa italiana

Il festival della canzone italiana fa tappa anche in libreria. Tra cantanti e super ospiti che in questi giorni stanno calcando il palco del teatro Ariston, una buona parte si è dilettata anche nella scrittura: è il caso di Francesca Michielin, al suo debutto nella narrativa, Drusilla Foer e il veterano della musica d'autore, Massimo Ranieri.

L'esordio di Francesca Michielin

Francesca Michielin, direttrice d'orchestra per Emma, con la quale si esibirà anche nella serata delle cover sulle note di 'Baby one more time' di Britney Spears, uscirà in libreria il 15 marzo con il suo primo romanzo, 'Il cuore è un organo' (Mondadori). Una storia tutta femminile, nella quale Verde, giovane cantautrice all'apice del successo, incontra Regina, vecchia gloria della musica ritiratasi da decenni dalle scene. "Scrivere per me è un’esigenza, - ha spiegato nei giorni scorsi - lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico".

Drusilla la 'vanesia'

Di recente, la 'vanesia' Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata al fianco di Amadeus, ha fatto il suo esordio con 'Tu non conosci la vergogna' (Mondadori), libro in cui raccoglie appunti di memoria sparpagliati e disordinati, dove si trovano "un'insospettabile nonna spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un amante affettatore di prosciutti, una prozia sonnambula e libertina, una tigre per amica, il teatro, la musica e l'amore".

Achille Lauro e gli altri

Achille Lauro divide per sua natura l'opinione pubblica - la sua esibizione nella serata di apertura del festival ne è una chiara e recentissima testimonianza - e si diletta anche nei panni di scrittore. Risale al 2019 il bestseller 'Sono io Amleto', edito da Rizzoli, seguito dal recente '16 marzo. L'ultima notte' (Rizzoli) nel quale si immerge in un viaggio alle radici della creatività e dell'ispirazione".

Anche Massimo Ranieri, in gara quest'anno con 'Lettera di là dal mare' ha scritto recentemente un libro, 'Tutti i sogni ancora in volo' (Rizzoli), nel quale traccia un bilancio della sua vita, raccontando aneddoti che ripercorrono quasi sessant'anni di carriera. Un'opera immersiva, corredata anche di sedici pagine di foto.

Si sono tuffati nella narrativa la veterana del festival, Iva Zanicchi, che nel 2020 si è raccontata in una sua completa autobiografia, 'Nata di luna buona' (Bur Rizzoli), e Giovanni Truppi, in gara con 'Tuo padre, mia madre, Lucia', uscito con 'L'avventura' (Nave di Teseo, 2021), resoconto di un folle viaggio in camper, con pianoforte smontabile di sua creazione al seguito. E anche Michele Bravi, a Sanremo con 'Inverno dei fiori', ha raccontato cinque storie legate ai temi di identità e immedesimazione in 'Nella vita degli altri', uscito nel 2018 per Mondadori.