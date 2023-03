‘Serge’, di Yasmina Reza

Yasmina Reza possiede un orecchio assoluto per «la musica degli uomini e delle donne», e il talento di riprodurla creando personaggi indimenticabili. Ed è così anche in questo romanzo, che ci fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, i Popper, e più precisamente nei complessi, e non di rado conflittuali, legami fra tre fratelli: Jean, il narratore, «quello di mezzo», cresciuto all’ombra del maggiore, il Serge del titolo, un cialtrone bigger than life, inconcludente, scorrettissimo e seducente; infine Nana, la più piccola, moralista e petulante. E poi figli, nipoti, ex amanti. Le tensioni culmineranno in una resa dei conti nel corso di una visita ad Auschwitz, tra orde di «gente in tenuta semibalneare».

Serge

Yasmina Reza

Adelphi

ISBN 9788845936579

Pag. 186 – 19,00 €