Serge: il nuovo romanzo familiare di Yasmina Reza

Reza ci fa entrare nel cuore di una famiglia ebrea, i Popper, e nei legami fra i tre fratelli: Jean, il narratore, cresciuto all’ombra del maggiore, il Serge del titolo, cialtrone bigger than life, inconcludente, ipocondriaco, scorrettissimo, e seducente; e Nana, la piccola, moralista e petulante. E figli, nipoti, ex mogli, amanti, a formare un intreccio di voci corrosivo e scintillante. Le tensioni culmineranno in una resa dei conti nel corso di una visita ad Auschwitz, tra orde di turisti che si fanno selfie nelle camere a gas. «Non proprio il massimo dell’allegria questa storia» dirà, alla fine, Serge al fratello. «Il massimo dell’allegria è andato» gli risponderà Jean. «Però possiamo ancora ridere».

Serge

di Yasmina Reza

Adelphi

ISBN 9788845936579

Pag. 224 – 19,00 €.