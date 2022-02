I piccoli drammi della vita di coppia nel nuovo libro di Simple&Madama

Uscirà il 10 febbraio per Tunué 'Ti sblocco un ricordo', nuovo fumetto di Simple&Madama. Coppia molto amata nel web, si è fatta conoscere al pubblico di lettori grazie alle strisce che raccontano le disavventure di una coppia comune, alle prese con piccoli drammi quotidiani, romanzati con ironia pulita.

Il progetto nasce online nel 2012 e l'anno successivo fa il grande salto sulla carta stampata. Ad oggi, conta dieci pubblicazioni, un magazine bimestrale e pillole animate. Per il decennale, Tunué porta in libreria e fumetteria una storia inedita, che farà da conduttore alla più grande raccolta mai realizzata dalla coppia, in quasi 400 pagine a colori nelle quali saranno ripercorsi dieci anni di battute, gag e dolcezza.

Il libro

Simple e Madama sono una coppia molto legata, che tra passioni a volte non proprio in comune, incomprensioni, battute e un pizzico di dolcezza, si ritrovano a vivere insieme la quotidianità. Questo libro è un racconto inedito, un viaggio, un percorso attraverso la raccolta di tutte le vignette che li hanno fatti conoscere sul web e che ora si trasformano in veri e propri ricordi.

E così una Madama che ha perso la memoria dovrà sfidare una parte di se stessa che adora giocare e, a colpi di indovinelli, dovrà aprire una a una le porte della sua memoria. Simple e Madama vivranno insieme un’altra fantastica avventura, dove dovranno sbloccare tutti i ricordi, belli e brutti, che rendono speciale un rapporto di coppia.

Gli autori

Lorenza Di Sepio inizia da autodidatta per poi lavorare come disegnatrice nel campo dell'animazione tradizionale 2D. Collabora alla produzione di diversi cartoon, video musicali, spot e serie animate per la Tv come character design e storyboard artist che le permette di fare tanta pratica sulla narrazione fino ad arrivare alla creazione del progetto editoriale di “Simple&Madama” e a realizzare graphic novel pubblicate anche all’estero.

Marco Barretta è fotografo, videomaker e autore. Approfondisce lo studio dello storytelling come linguaggio di comunicazione per raccontare una storia, sia essa fatta di fotografie, video o disegni grazie anche alle sue esperienze con altre culture, luoghi e punti di vista. Impegnato in documentari giornalistici affronta argomenti come il cambiamento climatico, e il rapporto tra natura e uomo con lo stile del 'constructive journalism'.

La copertina